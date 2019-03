Stad breidt verplaatsbare snelheidsremmers uit om sluipverkeer tegen te gaan Claudia Van den Houte

19 maart 2019

17u09 1 Ninove De stad Ninove zal ook in de Krepelstraat in Denderwindeke snelheidsremmers laten plaatsen, nadat dat al gebeurde in de Brielstraat en Hemelrijk in Meerbeke. Het is de bedoeling om de snelheid van het sluipverkeer te doen dalen.

Het gaat om drie verplaatsbare betonnen obstakels die geschrankt over een afstand van 50 meter op de rijweg worden geplaatst, in fluorescerende verf en met reflectoren voor een maximale zichtbaarheid. “Die afstand en de voorrangsregel die we opleggen zorgen ervoor dat de snelheid bijna permanent afgeremd wordt: het heeft in die omstandigheden geen enkele zin om fors op te trekken,” aldus schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Waar je vroeger het gevoel had op een brede tarmac te rijden, word je nu gedwongen je snelheid aan te passen.”

Volgens Vande Winkel blijkt uit cijfers van snelheidscontroles door de politie op het traject in Meerbeke dat het aantal verkeersovertredingen spectaculair is gedaald. “Voor de komst van de snelheidsremmers reed gemiddeld één op de vier bestuurders te snel met zelfs pieken tot bijna vier op tien. Nu is dat aantal gedaald tot minder dan één op tien.” Ook in de Nederhasselstraat komen er verkeersremmers, na de werken voor de aanleg van een voetpad die er momenteel worden uitgevoerd.