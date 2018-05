Stad bekijkt eventuele aankoop gebouw Moeremans 26 mei 2018

De stad gaat bekijken of ze het gebouw Moeremans langs de Burchtdam zal aankopen of niet. Dat bleek uit het antwoord op enkele vragen van gemeenteraadslid Freddy Van Eeckhout (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad. Het stadsbestuur heeft beslist om een studiebureau een analyse te laten uitvoeren naar welke mogelijkheden het gebouw biedt. "Op basis van die analyse zullen we beslissen of we het kopen of niet", aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Van Eeckhout ziet er alvast een mooie opportuniteit in. "Alle gronden rond het gebouw zijn al verworven door de stad. Het gebied kan een nieuw stadsweefsel worden. Het zou anders een gemiste kans zijn." De stad bekijkt nog hoe ze het achterliggend gebied kan ontwikkelen. Eerst waren er plannen om er een gebied voor sociale huisvesting van te maken, maar die zijn intussen van de baan, bevestigde De Jonge. "De site is te uitgebreid voor één functie. We hebben beslist om de site niet te beperken voor sociaal wonen, maar om tot een mix met ook andere bestemmingen te komen." Voor het gebouw zelf hoopt De Jonge in juni een beslissing te kunnen nemen. (CVHN)