Sportsmaakzoektocht 14 april 2018

De sportdienst houdt op zaterdag 21 april opnieuw de Sportsmaakzoektocht. Je kan kiezen voor een korte (6 km) of lange (12 km) wandeling met tussendoor leuke sportieve opdrachten en lekker proevertjes. Startplaats is buurthuis De Kasseide, Kasseide 42 in Lieferinge. Vrije start van 13.30 tot 14 uur. De deelnameprijs bedraagt 7 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Vooraf inschrijven kan tot 16 april bij de sportdienst, Parklaan 15 in Ninove of via sport@ninove.be of 054/33.93.97. (CVHN)