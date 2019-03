Sportnamiddag voor mensen met een beperking Claudia Van den Houte

27 maart 2019

10u43 0 Ninove De Ninoofse sportdienst organiseert zaterdag een sportnamiddag voor mensen met een beperking.

Op het programma staat er deze keer een spelnamiddag met kleine spelvormen. Die vindt op zaterdag 30 maart van 14 uur tot 16 uur plaats in sporthal ’t Sportstekske, Parklaan 15 in Ninove. De kostprijs bedraagt 2,50 euro. Inschrijven en meer informatie bij de sportdienst van Ninove op 054/33.93.97 of sport@ninove.be.