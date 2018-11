Spinning tegen pesten op verjaardag Glenn Claudia Van den Houte

26 november 2018

16u51 2 Ninove Lies Chiau, een goede vriendin van de mama van Glenn De Cooman, organiseert op zaterdag 15 december een spinning tegen pesten.

De 17-jarige Glenn De Cooman uit Appelterre stapte op 12 juni 2017 uit het leven nadat hij te maken had gekregen met cyberpesten. Op 15 december is het zijn verjaardag. Lies Chiau organiseert daarom op die dag symbolisch een spinning, waarvan de opbrengst volledig naar jongerenorganisatie Awel gaat.

De spinning tegen pesten vindt op zaterdag 15 december van 14 uur tot 20 uur plaats in Fitclub 12, Vuurkruisersstraat 6 in Ninove. Deelnemen kan tegen 10 euro per uur. Inschrijven bij Wout De Tant op 0497/39.56.00‬