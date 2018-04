Speelgoedexpo toont speelgoed van 1900 tot nu 10 april 2018

02u47 0

VtbKultuur organiseert nog tot en met 29 april samen met de stad Ninove en het Speelgoedmuseum Mechelen de tentoonstelling 'Binnen spelen, buiten spelen' in het oud stadhuis. De tentoonstelling belicht speelgoed doorheen de tijd, van 1900 tot nu. "De expo toont welk speelgoed in welke periode een rage was", vertelt Patricia Pauwels van VtbKultuur. Van 1900 tot 1918 was onder meer de elektrische trein en de teddybeer nieuw. Tijdens de oorlogen werden er vooral speelgoedsoldaatjes verkocht. Tussen 1961 en 1980 zorgde de opkomst van de televisie voor nieuwe speelgoedhelden zoals Batman, en kwam Playmobil en scoubidou. In de jaren 80 en 90 maakten computerspellen hun intrede. "Voor de bezoekers komt de nostalgie van de kindertijd terug naar boven", aldus Pauwels. (CVHN)