Speelgoedexpo in oud stadhuis 06 april 2018

VtbKultuur organiseert vanaf zaterdag 7 april tot en met 29 april samen met de stad Ninove en het Speelgoedmuseum Mechelen de tentoonstelling 'Binnen spelen, buiten spelen' in het oud stadhuis. De tentoonstelling haalt het kind in jezelf weer naar boven en reist spelenderwijs doorheen de tijd, van 1900 tot nu. De speelgoedcollectie bevat tientallen objecten uit het Speelgoedmuseum Mechelen. Tijdens de openingsavond op vrijdag 6 april houdt Marc Wellens, ex-conservator Speelgoedmuseum Mechelen, een lezing om 20 uur in het oud stadhuis. (CVHN)