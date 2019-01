Spanning stijgt voor ‘Mars voor Democratie’ tegen coalitie Schepenen van nieuwe stadsbestuur zijn bekend Claudia Van den Houte

02 januari 2019

20u02 0 Ninove De stad Ninove leeft met spanning toe naar de ‘Mars voor Democratie’ en de installatie van de nieuwe gemeenteraad donderdagavond. Na alle maatregelen wordt nu ook de avondopening van verschillende stadsdiensten afgeschaft. Intussen weten we ook wie schepen wordt in het nieuwe bestuur. Opvallend is dat oud-burgemeester Michel Casteur één jaar schepen wordt en dan wordt opgevolgd door Alain Triest.

De stad Ninove heeft de voorzorgsmaatregelen voor de ‘Mars voor Democratie’ nog opgedreven. Schild & Vrienden en Voorpost organiseren de mars uit ongenoegen omdat Forza Ninove als grootste partij uit de coalitie werd gehouden. Donderdagavond wordt de nieuwe gemeenteraad in Ninove geïnstalleerd. Er wordt extra politie ingezet en de lokale politie krijgt steun krijgt van de federale politie. De stad heeft de inwoners die in het centrum van de stad wonen en waar er glasophaling is op vrijdag, gevraagd om het glas pas vrijdagochtend buiten te zetten. Het Ninia Shopping Center sluit donderdag een uur vroeger, om 19 uur, en de stad heeft ook de winkels in de binnenstad gevraagd om 19 uur de deuren dicht te doen.

Nu schaft ze ook de avondopening van verschillende stadsdiensten af, waarvan de meeste op donderdag normaal van 16 uur tot 19.45 uur zijn geopend. De technische dienst, het OCMW, het toeristisch centrum, het oud stadhuis en de bibliotheek zullen uitzonderlijk om 16 uur sluiten. Het stadhuis en het gebouw van Fedimmo in de Bevrijdingslaan sluiten om 12 uur. Ze zijn wel telefonisch bereikbaar tot 16 uur.

Het OLV-ziekenhuis-campus Ninove ligt ook op de route van de mars. Het ziekenhuis laat weten dat de hoofdingang (hoek Biezenstraat) en het hek aan de Lavendelstraat daarom uitzonderlijk om 18 uur zullen gesloten zijn op die dag. Bezoekers of patiënten kunnen het ziekenhuis tot 20 uur wel nog bereiken via de parking langs de achterzijde (Dam - Kerkplein).

Eerder werd op vraag van de politie de nieuwjaarsreceptie van zondag voor de inwoners al afgelast uit vrees voor relletjes. Guy D’haeseleer van Forza zegt alle inwoners uit te nodigen op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij, die gepland is op 26 januari.

Schepencollege bekend

Intussen kwamen we te weten hoe het nieuwe schepencollege er zal uitzien. Het was al bekend dat Joost Arents drie jaar schepen wordt als onafhankelijke en daarna wordt opgevolgd door Kurt Van Den Driessche. Voor Samen zullen Veerle Cosyns, Katie Coppens en Wouter Vande Winkel in het nieuwe stadsbestuur zetelen. Open Vld krijgt naast de burgemeesterssjerp, die zoals bekend opnieuw naar Tania De Jonge gaat, drie schepenen. Henri Evenepoel en Marc Torrekens zullen opnieuw een schepenmandaat opnemen. Opvallend is dat oud-burgemeester Michel Casteur, die eigenlijk al afscheid had genomen van de politiek, maar dan toch nog opkwam op de tweede plaats bij Open Vld, nog één jaar schepen wordt en daarna voor de resterende vijf jaar van de legislatuur wordt opgevolgd door Alain Triest.

“Het is beter om het door te geven aan de jongere generatie, maar ik wil eerst nog enkele zaken organiseren bij de gewone openbare werken”, vertelt Casteur. “Ik wil ervoor zorgen dat de dorpen van Ninove proper blijven en dat er een nieuw systeem wordt gevonden om problemen die mensen aankaarten sneller op te pikken en op te lossen. Ik wil de fundering leggen om een andere manier van werken te organiseren.”

Alle bevoegdheden worden later bekendgemaakt. De nieuwe coalitie stelt donderdag ook haar bestuursakkoord voor.