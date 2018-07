Spaanse avond In Den Keizer 12 juli 2018

02u54 1

Café In Den Keizer in de Burchtstraat houdt nu zondag 15 juli een Spaanse dag en avond in het café. Er is een tapasbar, een paëllabar, de San Miguelbar en dj Manuel zorgt voor ambiance. Iedereen is welkom vanaf 15 uur. (CVHN)