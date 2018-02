Souvenirs van Ninoofse bezienswaardigheden 02 februari 2018

02u30 0 Ninove De VVV-Ninove vzw heeft enkele nieuwe toeristische souvenirs voorgesteld in het toeristisch bezoekerscentrum in de Hospitaalkerk. Daar is voortaan onder meer een souvenirpenning te koop met de Abdijkerk erop afgebeeld.

"De Abdijkerk is ons schitterendste monument en het overblijfsel van de roemrijke maar verdwenen Norbertijnerabdij", aldus Yvan Roelandt, voorzitter van de VVV-Ninove vzw. De souvenirpenning behoort tot de 'Belgian Heritage' souvenirpenningen die herinneren aan tal van erfgoedlocaties en bezienswaardigheden in België en is tegen 2 euro te koop in de Hospitaalkerk in de Burchtstraat.





Gelimiteerde versie

Er is ook een gelimiteerde versie in een presentatiedoosje tegen 10 euro per stuk.





Verder zijn er ook twee magneten te koop, één met de Koepoort en het Wortelmanneken erop afgebeeld, en één met de reuzenfamilie. Zij kosten 3 euro per stuk. Ninove staat er nochtans niet om bekend een massa toeristen aan te trekken. "Sommigen vragen zich af wat toeristen hier in Ninove komen doen, maar hiermee bewijzen we dat Ninove veel toeristische troeven heeft", aldus schepen van Toerisme Alain Triest (Open Vld). (CVHN)