Sociaal Huis met lage drempel 19 mei 2018

02u47 0

Het stadsbestuur heeft gisteren de eerste steen van het Sociaal Huis gelegd. Daar zijn alle diensten en organisaties op vlak van sociale hulpverlening verenigd. "Het is goed dat alle diensten op één locatie komen, dat werkt drempelverlagend", zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Ook het Huis van het Kind krijgt een vleugel. "Er komt één aanspreekpunt voor alle vragen over het welzijn van kinderen", zegt schepen Katie Coppens (Samen). In de wensboom kan iedereen een wens hangen. Het gebouw bevat ook 10 sociale flats met dienstverlening en moet tegen augustus 2019 klaar zijn. (CVHN)