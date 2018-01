Snelheidsduivel krijgt flinke geldboete en rijverbod 02u39 0

R.D.C. uit Ninove moest zich gisteren verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de N45 in Ninove. Hij reed met zijn motor op 1 april 2017 maar liefst 164 kilometer per uur in plaats van de toegestane 90 kilometer per uur. De man had juist een nieuwe motor gekocht en wilde deze even testen. "Op dat moment was er niemand aanwezig op de baan, dus trok ik de gashendel eens open, ik weet nu dat dit niet slim was", aldus D.C. Zijn snelheidsovertreding leverde hem een geldboete op van 560 euro. Bovendien zal hij ook zes weken niet meer met de wagen mogen rijden op uitzondering van zijn C en CE rijbewijs, dat de beklaagde nodig had voor zijn werk. (KBD)