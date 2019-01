Sneeuwtapijt(je) in Ninove: zo’n 25 ton zout gestrooid Claudia Van den Houte

22 januari 2019

15u33 2 Ninove Net zoals elders in het land ligt er ook in Ninove overal een mooi sneeuwtapijtje. De strooidiensten van de stad Ninove waren goed voorbereid en strooiden al zo’n 25 ton zout om de Ninoofse wegen veilig te houden.

Zowat overal in Ninove ligt er een mooi laagje sneeuw. Sneeuw betekent ook gladde wegen, maar de strooidiensten waren de hele dag paraat. “We zijn om 4 uur ‘s ochtends preventief beginnen strooien op de prioriteit 1-routes, zodat de grote verkeersassen vrij waren”, vertelt Marc Asselman, diensthoofd van de technische dienst van Ninove. “Rond 8 uur ‘s morgens zijn onze ploegen op pad getrokken om ook te strooien aan openbare gebouwen, scholen en andere kritieke plaatsen. Ook fietspaden werden in de loop van de voormiddag vrijgemaakt.”

Een jaar geleden werd een nieuw aangekochte pick-up met pekel- en zoutstrooier opgenomen in de routes voor sneeuw- en ijzelbestrijding. “Die zetten we vooral in om te strooien op hellingen of op plaatsen waar vrachtwagens moeilijk kunnen manoeuvreren. Verder hebben we drie grote vrachtwagens met strooimachine die worden gebruikt voor de prioriteit 1-routes en een tractor met strooi-installatie.”

Asselman schat dat er tegen 15 uur al zo’n 25 ton zout werd gestrooid op de Ninoofse wegen.