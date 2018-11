Sinterklaas komt met stoomboot naar Ninove Claudia Van den Houte

13 november 2018

17u06 1 Ninove Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen zaterdag met de stoomboot naar Ninove.

Ze stappen aan wal op de Denderkaai, aan café Den Belleman. Er is vanaf 13 uur animatie voor de kinderen, waaronder een ballonnenplooier, kindergrime en er staan ook kermisattracties. Om 13.30 uur staat Pietje Paniek paraat om er samen met de kinderen voor te zorgen dat alles in orde is voor de aankomst van Sinterklaas en worden er liedjes gezongen. De Sintboten worden verwacht om 14 uur. “Er is een wegwijsboot, die voorop vaart om de weg te wijzen, een muziekboot met de pietenband en de stoomboot met Sinterklaas”, vertelt Nico Stevens van de Sint-Nicolaasvrienden, die de intocht samen met Hubert Simoens van café Den Belleman organiseert.

Nadat Sinterklaas alle kinderen heeft begroet, wordt hij op podium ontvangen door de burgemeester. Ook de Sint zal een woordje zeggen. Na de officiële ontvangst kunnen de kinderen terecht in de zaal achter Den Belleman voor een gratis snoepzakje en kunnen er ook foto’s worden genomen met de Sint.