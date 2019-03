Sint-Aloysiuscollege en Heilige Harten worden ‘Hartencollege’: nu al protest en petitie Alle katholieke scholen in Groot-Ninove verenigd onder één naam Claudia Van den Houte

28 maart 2019

16u21 0 Ninove De IKORN-scholen, waaronder het Sint-Aloysiuscollege en het Heilige Harten, krijgen één naam: Hartencollege. Er is nu al protest tegen de nieuwe naam voor alle katholieke scholen van Groot-Ninove. Zo loopt er al een online petitie.

Alle katholieke scholen van Groot-Ninove zullen vanaf 1 september de naam ‘Hartencollege’ dragen. De nieuwe naam moet voor eenheid, verbondenheid en versterking tussen de verschillende scholen zorgen. De schoolbesturen van de vrije basisscholen van Aspelare, Meerbeke en Okegem besloten op 1 januari 2018 om samen te smelten met het schoolbestuur van de basis- en secundaire scholen van Sint-Joris, het Sint-Aloysiuscollege en Heilige Harten onder de vzw IKORN.

“De versterking van het katholiek onderwijs in regio Ninove, de implementatie van het vernieuwd secundair onderwijs, gecombineerd met onze rijke traditie van zorg, kwaliteit en aandacht voor iedere leerling en medewerker vormen de basis om voortaan verder te gaan onder de nieuwe naam: Hartencollege. We willen door deze eenheid van katholieke scholen op een herkenbare manier over de scholen heen communiceren”, aldus Marc De Rijck, voorzitter van het schoolbestuur IKORN vzw. “Het is onze ambitie om samen met alle medewerkers traditiegetrouw en degelijk onderwijs te brengen gekenmerkt door kwaliteit met een hart voor de jeugd van regio Ninove. Vertrekkend vanuit onze missie begeleiden we elke kleuter tot jongvolwassene bij het opgroeien tot respectvolle en weerbare jongeren met een eigen identiteit.”

Nog voor de nieuwe naam goed en wel bekend was, werd er online al een petitie opgestart tegen ‘Hartencollege’, dat een “ongepaste naam” zou zijn. Volgens de initiatiefnemers zou die een andere intentie weergeven aan toekomstige leerlingen en hadden de leerlingen hierover mee moeten beslissen.

Niet alleen bij de leerlingen is er protest, ook heel wat leerkrachten zijn niet akkoord met de naamsverandering. “Ik val uit de lucht”, vertelt één van de leerkrachten. “Er is gezegd dat de naam IKORN zou verdwijnen, maar van Sint-Aloysius of HH Harten is er niks gezegd. We kregen hier ook geen enkele inspraak in. Dat betreur ik enorm. De schooleigenheid verdwijnt hierdoor toch voor een stuk, vind ik. Maar we gaan dit alles nog intern bespreken. We zijn ook al op de hoogte van de online petitie en protestacties van de leerlingen secundair.”

De petitie is te vinden op secure.avaaz.org/nl/community_petitions/ikorn_HARTENCOLLEGE_neen.