Sinksenkermis toch niet gesplitst DRIE ATTRACTIES HAKEN AF OMDAT ZE ANDERE LOCATIE NIET ZIEN ZITTEN, EN DUS: CLAUDIA VAN DEN HOUTE

18 mei 2018

03u04 0 Ninove Het Pinksterweekend wordt één groot feest in het centrum, met de Sinksenkermis, de spiegeltent vol muziek, dans en theater, en het multiculturele feest NinoMundo. De Sinksenkermis verhuist dan toch niet deels naar het Dr. Hemerijckxplein. De foorkramers vreesden daar geen volk te zien.

De stad had begin deze week aangekondigd dat een deel van de attracties voor de Sinksenkermis naar het Dr. Hemerijckxplein zouden verhuizen. De werken aan het einde van de Graanmarkt hebben vertraging waardoor de attracties op het plein aan de Twijnster en de parking rechtover de Twijnster zouden verhuizen naar het Dr. Hemerijckxplein, zo'n 800 à 900 meter verderop. Intussen liet de stad weten dat alle kermiskramen toch op de Graanmarkt, op het plein aan de Twijnster en de parking rechtover de Twijnster staan. Door de afzegging van drie attracties - de trampoline, de supersneltrein en de mini-scooter - hoeven er geen attracties te verschuiven naar het Dr. Hemerijckxplein. Volgens de foorkramers zegden hun collega's af omdat ze de andere locatie niet zagen zitten.





"Het is erg voor onze collega's, maar als ze ginder staan, zien ze geen volk", vertelt Jozef Vervest van de attractie 'Derby Race'. "Het is ooit al eens gebeurd dat de kermis werd gesplitst en toen hebben we gezien dat er niemand tot ginder kwam."





Millimeterwerk

Lunapark USA zou normaal ook naar het Dr. Hemerijckxplein verhuizen, maar mocht haar locatie op het Twijnsterplein uiteindelijk toch behouden. "We staan hier drie keer per jaar, maar nu zou dat niet gekund hebben omdat de toegang tot dit plein afgesloten was. We hadden aan de plaatsmeester gevraagd dat we onze locatie zouden kunnen behouden als we een oplossing vonden. Het was millimeterwerk om hier te geraken, maar het is toch gelukt. Daar zijn we heel blij om, want anders zouden we verlies hebben gemaakt", aldus Olivier Dhantschotter.





De foorkramers hopen dat de werken de kermisbezoekers niet tegenhouden. "Het zal stoffig worden, maar ik hoop toch dat de mensen erdoor komen", aldus Jozef Vervest. De Sinksenkermis gaat vanavond al van start, een dagje vroeger dan normaal. Er valt dit Sinksenweekend heel wat te beleven in het centrum. Zo staat er een nostalgische spiegeltent opgesteld op de OCMW-site, die tien dagen lang voor muziek, dans en theater zorgt. "Er staan zowel nostalgische kermisbals en dansinitiaties als concerten op het programma", vertelt schepen van cultuur Veerle Cosyns (Samen).





Vanavond is er vanaf 19 uur eerst een initiatie 'lindy hop' en nadien een avondje stijldansen. Zaterdag is er in de voormiddag poppentheater voor de allerkleinste kindjes van 3 tot 18 maanden en 's avonds vanaf 19 uur is er een Salsa Night met workshop. Zondag en maandag draaien vooral rond muziek, met verschillende optredens. Verder vindt op zaterdag vanaf 13 uur het multiculturele feest NinoMundo plaats op het Niniaplein aan de Centrumlaan, met veel lekkers op de culinaire markt, veel info op de Noord-Zuidmarkt en een podium vol dans en muziek.