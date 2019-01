Sima uit ‘The Voice’ brengt eigen single uit Claudia Van den Houte

02 januari 2019

21u21 1 Ninove Sima Heyrati (18) uit Appelterre, bekend van‘The Voice’, brengt op 3 januari haar eerste single uit.

Sima bereikte eind 2017 de halve finale in de zangwedstrijd ‘The Voice van Vlaanderen’. Ze trad afgelopen zomer op heel wat plaatsen op in onze regio. De Ninoofse met Iranese roots werkte een jaar aan eigen nummers. Haar eerste single ‘SAUS’ komt morgen, donderdag, uit. “SAUS is een stoute en moedige single. Eindelijk een muzikaal, vrouwelijk tegengewicht in de hele urban scene van Vlaanderen en Nederland”, klinkt het op haar Facebookpagina.

“Het was mijn droom om ooit mijn eigen nummer uit te brengen en een echte ‘zangeres’ te worden. Vanaf nu kan ik dat eindelijk waar maken”, aldus Sima.

‘SAUS’ is vanaf 3 januari te beluisteren via Spotify, iTunes, Apple Music en YouTube.