Shoppingcenter Ninia houdt eerste grote modeshow Claudia Van den Houte

13 februari 2019

18u53 0 Ninove Het Ninia Shopping Center organiseert zondag voor het eerst de ‘Ninia Fashion Show’.

Tijdens een grote modeshow zullen veertien winkels uit Ninia elk vier outfits of accessoires laten showen door verschillende modellen, waaronder ook enkele Miss België-finalisten. De show wordt aan elkaar gepraat door actrice en presentatrice Celia Bogaert.

De modellen showen de outfits en accessoires op twee catwalks van elk twintig meter lang - in totaal veertig meter catwalk dus - die in de beide hoofdingangen van Ninia worden geplaatst. De modellen vertrekken telkens vanuit een winkel om een outfit te showen. Nadat een model terugkeert naar een winkel, start een volgend model op de catwalk.

De Ninia Fashion Show vindt op zondag 17 februari van 14 uur tot 17 uur plaats in Ninia. De deelnemende winkels zijn Mayerline, CKS, Mac Lafferty, Yves Rocher, Hans Anders, Hunkemoller, Rituals, Cassis, Formen, LolaLiza, Torfs, C&A, Only & Bronx. Ninia is die zondag open van 13 uur tot 18 uur.