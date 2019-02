Sfeer is goed op eerste gemeenteraad in Ninove: “Je zit er voor spek en bonen bij” Claudia Van den Houte

01 februari 2019

02u18 1 Ninove De politieke gemoederen zijn in Ninove nog niet bedaard. Dat bleek donderdagavond op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur, na de opvallende installatievergadering van begin deze maand. Over de startnota van de nieuwe coalitie werd liefst vier uur gedebatteerd.

De installatievergadering vond op 3 januari onder ruime belangstelling en onder strenge veiligheidsmaatregelen plaats met de Mars voor de Democratie die toen door de straten ging tegen de nieuwe coalitie. Op de eerste gemeenteraad sinds de verkiezingen ging het er donderdag 31 januari alweer gewoner aan toe, al vielen de gemeenteraadsleden elkaar regelmatig aan. “Uw bevoegdheden stellen niets voor. Je zit er voor spek en bonen bij, maar dat was ook je opzet”, sprak Guy D’haeseleer (Forza Ninove) tegen Joost Arents (onafhankelijk), die een coalitie met Open Vld en Samen mogelijk maakte en daardoor Forza als grootste partij aan de kant zette. Rudy Corijn (Forza Ninove) noemde Arents, wiens N-VA-lidgeld intussen werd teruggestort, een ‘wit product’. Stijn Vander Elst (Open Vld) wees dan weer op Corijns kleurrijke verleden (ex-Vld, ex-LDD en ex-N-VA). En zo ging het nog wel even door.

Joost Arents pareerde de kritiek dat hij gewoon zijn karretje aan het vorige bestuur heeft opgehangen: “Dit is geen loutere voortzetting van het vorige beleid. Bijna alle schepenen hebben nieuwe bevoegdheden”, aldus Arents. Hij gaf ook nog mee dat D’haeseleer nooit een beleidsnota heeft voorgelegd tijdens de onderhandelingen, ondanks hem die vraag was gesteld en dat hij alleen mandaten toewierp.

De gemeenteraadsleden hebben liefst vier uur gedebatteerd over één van de 18 agendapunten: de startnota van de nieuwe coalitie. Alle fractieleiders konden hun zegje doen, waarna er werd gerepliceerd door de burgemeester of de bevoegde schepen. Bij de oppositie klonk er vooral kritiek. Zowel Guy D’haeseleer (Forza Ninove) als Karolien De Roose (N-VA) vonden de startnota van de nieuwe coalitie weinig concreet. Rudy Corijn (Forza Ninove) sprak over 80 procent recyclage of ‘oude koeien’ en 20 procent nieuwe dingen. Beide oppositiepartijen hadden dan ook heel wat vragen. D’haeseleer hekelde onder meer dat het hoofddoekenverbod alleen geldt voor stadspersoneel met een loketfunctie en niet voor het personeel van het OCMW en wzc Klateringen, het opnieuw op de agenda zetten van het autoluw centrum en veel meer. Hier en daar zag hij wel een goed idee, zoals de plannen voor het inrichten van schoolstraten en het aanstellen van een horecacoach.