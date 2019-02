Seniorenprinsverkiezing met Bart Kaëll live op SU fm Claudia Van den Houte

21 februari 2019

19u59 0 Ninove Bart Kaëll staat zondag op het podium tijdens het Feest der Senioren in de zaal van Cloë in Ninove. Dan wordt er ook een seniorenprinsenpaar verkozen.

Een dag na de prinsaanstelling op zaterdag wordt er naar traditie ook een prins en prinses der senioren verkozen. Dat gebeurt via een quiz en een spel. Er zal opnieuw heel wat ambiance zijn, met naast het optreden van Bart Kaëll ook tal van carnavalsmuziek, en de nieuwe prins carnaval komt langs. Het hele feest is, met interviews en anekdotes, integraal te volgen op SU fm via 106.6 fm of via de website. Tussen 4 en 8 maart zendt SU fm overigens de hele tijd live uit, telkens van 10 uur tot 22 uur vanuit Kalleballe. Er komen verschillende gasten vertellen hoe zij zich voorbereiden op de belangrijkste dag van het jaar.

Het Feest der Senioren vindt zondag 24 februari om 14.30 uur (deuren open vanaf 13.30 uur) plaats bij Cloë, Merellaan 46 in Ninove. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, koffie en mattentaart inbegrepen.