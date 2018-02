Selfie met winnaar Omloop half jaar na onderonsje in Zuid-Frankrijk 27 februari 2018

02u47 0 Ninove De Omloop was afgelopen zaterdag een opmerkelijk weerzien voor Ninovieter Philippe Jenquin. Hij nam er een selfie met winnaar Michael Valgren Andersen, die hij eerder al in Zuid-Frankrijk ontmoette.

"Ik was afgelopen zomer op vakantie in Menton en had zoals gewoonlijk mijn fiets meegenomen. Bij het fietsen kwam ik Andersen met een groep andere wielrenners tegen. Ik probeerde hen nog te volgen, maar ze waren te snel. Bovenaan de berg waren ze echter gestopt voor een koffiestop. Ik heb toen even met Andersen gepraat - onder meer over het feit dat zijn ploegmaat in Geraardsbergen woont - en heb een selfie met hem genomen. Ik had Michel Wuyts al veel over hem horen vertellen, maar hij had toen nog niet echt iets gewonnen. Afgelopen zaterdag was ik door een vriend uitgenodigd op de Omloop.





Toen ik zag dat hij de winnaar was, ben ik naar hem toegegaan. Hij was een interview aan het geven en normaal kan je als toeschouwer niet tot bij hem, maar het is me toch gelukt. Ik toonde hem de selfie die ik vorige zomer met hem had genomen. Ik denk dat hij me toen herkend heeft. Hij was heel vriendelijk. Intussen heb ik al meer opgezocht over hem en ik zal wellicht wat meer voor hem supporteren nu. Als hij mijn vriendschapsverzoek op Facebook aanvaardt, denk ik dat ik contact met hem blijf houden." (CVHN)