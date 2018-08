Scouts houden openluchtfuif Claudia Van den Houte

01 augustus 2018

11u56 0 Ninove De Scouts van Ninove houden vrijdag een openluchtfuif in Meerbeke. Er zijn verschillende podia en er is een ruime variatie van muziekstijlen.

Op de mainstage worden hedendaagse plaatjes, van house, R&B, pop tot EDM aan elkaar gedraaid. Verder is er ook een darkroom met deephouse, techhouse en technoplaten. Nieuw dit jaar is de ballroom, waar Saturdaynight-fever- en zwoele discoplaten te horen zullen zijn.

De openluchtfuif vindt op vrijdag 3 augustus van 21 uur tot 5 uur plaats op de weide rechtover VC Osta Meerbeke op de Halsesteenweg. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen in de cafés Den Blompot, Culture Pub en Prohibition, in jeugdhuis Het Uur en in bakkerij Muylaert tegen 6 euro. Aan de kassa betaal je 8 euro.