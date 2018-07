Scouts & Gidsen Mandus organiseren streekbierenavond Claudia Van den Houte

30 juli 2018

09u39 0 Ninove De Scouts & Gidsen Mandus Aspelare organiseren vrijdag een streekbierenavond.

Er is een ruim aanbod van meer dan 15 streekbieren en er zijn optredens van lokale muziekgroepen zoals BonT, Fun Yards en dj James Brown. De streekbierenavond vindt plaats op vrijdag 3 augustus vanaf 21 uur in het lokaal van de Scouts en Gidsen Mandus, Nederhasseltstraat 338 in Aspelare. Kaarten kosten 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa. Meer info via de Facebookpagina 'Scouts & Gidsen Mandus Aspelare'.