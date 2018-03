Schoonderhage heet alpaca Dennis welkom 29 maart 2018

Schoonderhage vzw, die mensen met een mentale beperking opvangt, heeft een nieuwe bewoner. Alpaca Dennis wordt door de bewoners van het dagverblijf gevoederd, verzorgd en meenomen op wandeling. "Onze bewoners namen in het verleden al deel aan alpacawandelingen en dat is enorm goed meegevallen", vertelt Dirk Brejou van Schoonderhage vzw. "Alpaca's zijn hoog sensitieve dieren, het lijkt wel alsof ze voelen dat ze bij mensen met een beperking zijn." Dankzij Alpacahoeve 'Ecosnooze' in Michelbeke kon Schoonderhage Dennis tegen een gunstig prijsje aanschaffen. (CVHN)