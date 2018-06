Schepen Alain Triest: "Fout gemaakt met Garden of Eden" 23 juni 2018

Het WK-voetbaldorp 'Garden of Eden' op de OCMW-site blijft een gevoelige kwestie. Dat bleek opnieuw op de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) had een aantal vragen gesteld over het grootse zomerevent, met groot scherm, zomerbar en restaurant. Zo wou hij onder meer weten of de stad het terrein gratis aanbiedt aan het eventbureau, wat schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld) bevestigde. Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld): "Ik vind persoonlijk dat we een fout hebben gemaakt in dit dossier. De pop-upsite was geen slechte keuze en we kunnen de mensen van het evenementenbureau ook niet verwijten dat ze alles goed uitwerken, maar we zijn wel verkeerd geweest in het gratis ter beschikking stellen van het terrein en de promotionele ondersteuning. Wanneer er morgen een evenement plaatsvindt in het centrum en er wil een hamburgerkraampje staan, dan vragen we daar een vergoeding voor. Hier hebben we toestemming gegeven voor een pop-upsite van een maand voor nul euro vergoeding. Dat heeft gezorgd voor oneerlijke concurrentie met de horeca. We hadden een vergoeding moeten vragen". (CVHN)