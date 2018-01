Sandra krijgt 321 verjaardagskaartjes na oproep van ouders 24 januari 2018

Sandra Ghijssels, de dochter van Sigmond Ghijssels en Marie-Therese Hautman uit Ninove, heeft 321 verjaardagskaartjes ontvangen voor haar verjaardag. Haar ouders hadden een oproep gedaan om hun dochter, die aan zware epilepsie lijdt, een kaartje te sturen voor haar 45ste verjaardag. Sandra komt elke week langs bij haar ouders in Ninove, maar verblijft in Zonnelied vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking in Roosdaal. Ze kan niet lezen of schrijven, maar elk kaartje wordt steeds voor haar voorgelezen, iets waar ze enorm van geniet. "We kunnen iedereen niet genoeg bedanken voor de 321 kaartjes die ze reeds ontving", zegt Sigmond. "Ze houdt alle kaartjes bij als relikwieën, die nadien allemaal in schoendozen worden bewaard." Afgelopen zondag was er een verjaardagsfeestje voor Sandra bij haar ouders thuis in de Vlierlaan. Ook enkele medewerkers van radio PROS kwamen langs om de kaartjes die zij hadden ingezameld te overhandigen. "Het was een mooie verjaardag. Sandra heeft er erg van van genoten", aldus Sigmond. (CVHN)