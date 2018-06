Samen stelt lijst met 14 nieuwelingen voor 25 juni 2018

Samen, de nieuwe politieke beweging in Ninove met mensen van sp.a, CD&V en Groen en onafhankelijken, heeft haar volledige lijst voorgesteld. Op de voorstelling waren onder meer nationaal sp.a-voorzitter John Crombez, nationaal CD&V-ondervoorzitter Cindy Franssen en Groen-senator Petra De Sutter aanwezig. Na lijsttrekker Veerle Cosyns volgen OCMW-voorzitter en schepen Lieven Meert, schepen Katie Coppens, schepen Wouter Vande Winkel en OCMW-raadslid Bart Mignon. Plaats zes is voor de eerste nieuwkomer op de lijst. Patrick Carael, ex-prins carnaval, medeoprichter van de Prinsencaemer en medezaakvoerder van de Opel-garage, had al aangekondigd 'Samen' te vervoegen als onafhankelijk kandidaat. Er staan 14 nieuwe kandidaten op de lijst. Andere nieuwelingen zijn onder meer Rik De Ridder, al jarenlang cafébaas in the Ragtime, Koen Van Den Houte, oud-groepsleider van Chiro Sjaloom en penningmeester van jeugdhuis Het Uur, en Brigitte Van Bellingen, van het initiatief 'Zonder honger naar bed'. Samen wil inzetten op vlotte fiets- en stap-verbindingen, een nieuw jeugdhuis en woonzorgcentrum, en ruimte voor groen. (CVHN)





