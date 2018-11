Samen: “Bewuste keuze voor oppositie lijkt ons de juiste” Claudia Van den Houte

09 november 2018

17u57 2 Ninove Samen, de politieke beweging met mensen van sp.a, CD&V, Groen en onafhankelijken in Ninove, staat helemaal niet te springen om opnieuw te besturen.

Dat blijkt nu ook uit een bericht op haar Facebookpagina. Het blijft vrij stil in Ninove wat de vorming van een nieuwe coalitie betreft. Eerder zei huidig burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) dat Guy D’haeseleer (Forza Ninove) - die met zijn partij een monsterscore van 40 procent behaalde - nog steeds aan zet is, maar dat als er tegen eind november-begin december nog geen akkoord is, zij haar verantwoordelijkheid zal nemen. De enige mogelijke coalitie zonder Forza is een meerderheid met Open Vld, Samen en N-VA, maar N-VA zei al voor oppositie te kiezen en ook Samen lijkt nu voor die rol te gaan. Samen haalde drie zetels minder dan sp.a-Groen en CD&V samen tijdens de vorige verkiezingen.

“Een groot deel van de Ninovieters heeft – hoe moeilijk we het met die keuze ook hebben – een duidelijk mandaat gegeven aan Guy D’Haeseleer. Het lijkt ons logisch dat hij dan ook de tijd krijgt en neemt om een meerderheid of bestuur met gedoogsteun te vormen”, stelt Samen. “We vinden dan ook dat er nog geen enkele reden is om andere pistes te lanceren. Dat betekent niet dat we de verantwoordelijkheid uit de weg willen gaan, maar finaal is de vraag op welke manier we onze stad en onze ideeën op lange termijn het beste kunnen dienen en op dit moment lijkt een bewuste keuze voor de oppositie ons daarin de juiste.”