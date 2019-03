Rusthuisbewoners genieten van travestietenshow: “Speciaal, maar mooi om te zien” Claudia Van den Houte

14 maart 2019

16u59 0 Ninove In woonzorgcentrum Domein Castelmolen in Meerbeke was er donderdag een liveoptreden van ‘Les Femmes Uniques’, een travestiegezelschap.

“Elk jaar organiseren we een carnavalsconcert voor de bewoners, maar het is de eerste keer dat er een travestie-optreden is”, vertelt Leen Vanderstappen, hoofd Animatie in het woonzorgcentrum. “De familieleden van de bewoners waren ook welkom tijdens het optreden.”

De bewoners van het woonzorgcentrum genoten met volle teugen van de travestietenshow, waaronder August Speltens en Godelieve De Samblanckx, de prins en prinses carnaval van Domein Castelmolen. “Het is fijn, speciaal”, vindt August. “Het is heel mooi”, vindt ook Godelieve. “Wel een beetje luid, maar dat moet hé.”

Adrienne Stollaert (85), een echte Ninoofse carnavaliste, was in haar nopjes: “Ik ben nog acht jaar bij carnavalsgroep Ministars geweest en vijf jaar bij Mismieësterd. Ik heb altijd de kostuums gemaakt”, vertelt ze. “Ik vind het een goede show. Het is eens iets speciaals. Iedereen denkt dat het vrouwen zijn, maar het zijn mannen”, lacht ze.

“Zo’n show mag er gerust iedere maand zijn”, vindt Jos Leclercq (85). Ze is afkomstig van Halle, waar carnaval ook erg wordt gevierd, en heeft er een café opengehouden. “Ik ben er altijd bij als er iets te doen is. Ik zing en dans graag.”