Rusthuis vermijden met 'Avondtoeren' HULPBEHOEVENDEN KRIJGEN OOK 'S AVONDS ZORG OP MAAT CLAUDIA VAN DEN HOUTE

11 april 2018

02u51 0 Ninove Solidariteit voor het Gezin' begint vanaf 16 april met het project 'Avondtoeren. De bedoeling is dat verzorgenden ook 's avonds bij ouderen in Ninove langskomen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Ninove is na Gent slechts de tweede stad van Oost-Vlaanderen waar Solidariteit voor het Gezin 'Avondtoeren' lanceert. Verzorgenden zullen tijdens een avondtoer langskomen bij mensen thuis om hen bijvoorbeeld te helpen bij het avondmaal, bij het slapen gaan of om de rolluiken neer te laten. De bedoeling is om mensen langer thuis te laten wonen. "Nu komen verzorgenden in de klassieke gezinszorg vier uur in de voormiddag of in de namiddag langs bij mensen, maar de zorgnood stopt niet na half vijf. Er is steeds meer nood om ook na 17 uur zorg te bieden, zoals een boterham klaarleggen, mensen in bed leggen of helpen bij een toiletbezoek", vertellen Anja Verhoeyen en Natalie De Rijck van Solidariteit voor het Gezin.





Onvoldoende

"Soms komt er al een verpleegkundige langs, maar die richt zich op de medische zorg en heeft meestal de tijd niet voor andere taken. Ook de klassieke gezinszorg blijkt steeds meer onvoldoende te zijn. Overal voelen we de nood en krijgen we meer en meer de vraag om ook zorg na de kantooruren aan te bieden. Dat willen we dus doen met dit project. De avondtoer is vooral bedoeld voor zwaar zorgbehoevende mensen, die bedlegerig, verward of verzwakt zijn. De wachtlijsten voor rusthuizen zijn lang. Bovendien kan niet iedereen een rusthuis betalen. Sommige mensen willen een rusthuis ook echt vermijden. Dit biedt de kans om mensen langer thuis te laten wonen. Het ontlast ook mantelzorgers." De kostprijs is afhankelijk van het inkomen en van de zorgnood. "Eerst wordt de zorg in kaart gebracht en wordt bekeken welke nood er is", aldus Verhoeyen. De prijs kan variëren van drie euro tot maximaal dertig euro per uur. Het team van Solidariteit voor het Gezin in Ninove telt 30 verzorgenden, waarvan er zeven verzorgenden instappen in het nieuwe project. Zij zullen vanaf 16 april tussen 17 uur en 22 uur langskomen bij de mensen. "De mantelzorgers zijn zo enthousiast over de avondtoer dat we misschien in de toekomst nog een tweede organiseren", aldus Verhoeyen. De avondtoeren kunnen nog aangevuld worden met verpleegkundige zorgen. "In Ninove bieden we overdag al zorg in blokken van twee uur in plaats van vier uur, wat vaak nauwer aansluit bij de zorgvraag van de inwoners. We starten met de avondtoeren om nog klantgerichter te kunnen werken", aldus Louis-Philippe Scholts, directeur gezins- en bejaardenzorg bij Solidariteit vor het Gezin.