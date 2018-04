Rudy Corijn stapt uit N-VA-fractie 27 april 2018

02u59 0

Gemeenteraadslid Rudy Corijn stapt uit de N-VA-fractie en zetelt voortaan als onafhankelijke. Dat deelde hij gisteravond mee op de gemeenteraad. Ook Veerle Vanderpoorten wordt 'volledig onafhankelijk'. Zij was officieel al onafhankelijk raadslid nadat ze haar vorige partij Forza Ninove verliet, maar sloot zich aan en stemde tot voor kort mee met N-VA. Zo telde de fractie van N-VA in de praktijk vijf leden, maar nu blijven enkel fractieleider Joost Arents en gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche over. Arents liet eerder al weten dat gemeenteraadslid Toon Van Melkebeek geen deel meer uitmaakt van de partij omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Daarom werden Van Melkebeek en Corijn op de vorige gemeenteraad al geschrapt als vertegenwoordigers voor N-VA in de gemeenteraadscommissies. Gemeenteraadsleden Toon Van Melkebeek, Rudy Corijn, Veerle Vanderpoorten en Dirk Souffriau dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht in tegen die beslissing. Ze schreven ook een open brief aan het arrondissementeel N-VA-bestuur waarin ze "het gebrek aan leiderschap van de N-VA fractieleider" aankaarten. "Uit opbouwend overleg met de Provinciale Bewegingsverantwoordelijke blijkt dat het 'politieke water' te diep is geworden", aldus Corijn. "Om verdere polemiek te vermijden, lijkt het aangewezen geen deel meer uit te maken van de 'politieke N-VA fractie'." (CVHN)