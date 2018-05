Rudy Corijn sluit zich aan bij Forza Ninove 15 mei 2018

03u22 0 Ninove Ex-N-VA-gemeenteraadsleden Rudy Corijn en Veerle Vanderpoorten stappen over naar Forza Ninove. Momenteel zetelen ze als onafhankelijke.

Corijn is nog maar pas onafhankelijk gemeenteraadslid sinds hij tijdens de vorige gemeenteraad bekendmaakte de N-VA-fractie te verlaten. De voormalige schepen verliet eerder al VLD en LDD. Vanderpoorten keert terug naar Forza Ninove. Zij werd tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen verkozen op de lijst van Forza Ninove, maar verliet die partij en sloot zich aan bij N-VA. Omdat ze op een andere lijst werd verkozen dan die van N-VA, is ze officieel onafhankelijk raadslid gebleven. Nu zal ze dus toch terug Forza steunen op 14 oktober. Eerder riep Forza de oppositie op om niet verder te versnipperen. Ex-N-VA'ers Toon Van Melkebeek en Dirk Souffriau richtten een nieuwe burgerbeweging op. Corijn en Vanderpoorten geven nu dus wel gehoor aan de oproep. "De groep rond de gemeenteraadsleden Rudy Corijn en Veerle Vanderpoorten hebben zich volledig akkoord verklaard met het programma van Forza Ninove", aldus voorzitter Ilse Malfroot. "Persoonlijke ambities zijn immers totaal ondergeschikt aan het hogere doel, namelijk zorgen voor een nieuwe, frisse wind in het beleid van onze stad. De toetreding van deze gemeenteraadsleden zal dan ook geen enkel effect hebben op de reeds vrijgegeven samenstelling van de kandidatenlijst." (CVHN)