Rudy Corijn beschuldigt directiecomité AGB Kleine Dender van nalatigheid: “problemen waren al langer bekend, maar met mantel der liefde bedekt” Claudia Van den Houte

01 maart 2019

16u12 0 Ninove Gemeenteraadslid Rudy Corijn (Forza Ninove) beschuldigt het directiecomité van AGB De Kleine Dender van nalatigheid omdat het al langer op de hoogte was van de problemen rond vermeende inbreuken op het arbeidsreglement, schending van de privacy van het personeel en pesterijen, maar niets ondernam. Volgens het directiecomité en de stad Ninove lopen er al twee procedures.

Eerder schreven we al dat Serge Meeuws van de vakbond VSOA-lrb klacht heeft ingediend bij de federale inspectiediensten omdat in het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender het arbeidsreglement niet zou worden gerespecteerd. Er zou ook sprake zijn van een inbreuk op de privacy van het personeel en pesterijen. Zo zouden personeelsleden op hun privégsm sms-berichten hebben moeten tonen en opnames die ze privé hadden gemaakt.

Corijn stelt dat de eerste mails over inbreuken op het arbeidsreglement aan schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld) al van 2015 dateren, met burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) in kopie. Er zou dat jaar ook al een vergadering zijn geweest met de burgemeester, de bevoegde schepen, een lid van het MAT en een aantal personeelsleden waarbij werd “overeengekomen” dat het personeelslid waartegen momenteel klacht werd ingediend “zou worden overgeplaatst naar het stadhuis”. Omdat er meer dan een jaar later nog altijd niet werd ingegrepen, schreven de personeelsleden op 10 maart 2017 een brief aan het college van burgemeester.

“Op de inbreuken op de privacy van het personeel, gaande van het onterecht eisen tot inzage in privégegevens op gsm, schending van de privacy inzake de syndicale gegevens van personeelsleden en meer, kan ik momenteel niet verder ingaan, omdat mij wordt gemeld dat door het uitblijven van enige reactie vanuit de stad er eerstdaags klacht zal worden ingediend bij de politie”, aldus Corijn. Er is volgens hem ook sprake van een bevoegdheidsoverschrijding door het directiecomité. Wat betreft de pesterijen werd er volgens Corijn op 7 januari 2013 al een verslag opgemaakt door de toenmalige vertrouwenspersoon van de stad. Een dag later is er ook een gesprek geweest. “Maar ondanks menig aandringen tot initiatief werd dit dossier de voorbije jaren met de mantel der politieke liefde bedekt”, beweert Corijn.

Volgens Marc Torrekens, voorzitter van het directiecomité en schepen van Sport, lopen er al twee procedures om de feiten te onderzoeken. “Sinds januari lopen er binnen het AGB De Kleine Dender gesprekken van onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, naar aanleiding van een melding van mogelijke feiten van geweld, pesterijen of ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: één personeelslid meldde zich niet goed te voelen in zijn/haar arbeidssituatie. Van dit onderzoek is nog geen eindverslag. De directie van het AGB Ninove wacht het resultaat van dit onderzoek af alvorens actie te ondernemen.”

“Dit voorval werd door een vakbondsafgevaardigde van het VSOA doorgegeven aan de Technische Inspectie Welzijn. Dat leidde tot een bezoek van de inspectie eind 2018. Na dit bezoek stelde de inspectie voor om een psychosociale risicoanalyse te laten uitvoeren, waar het directiecomité ook op inging. Het intakegesprek voor deze analyse vindt plaats in mei 2019.”

Het bestuur van het AGB Ninove heeft intussen de vertegenwoordiger van het VSOA uitgenodigd voor een gesprek.