Rotary Ninove-Dendervallei houdt ‘Lovely Red evenement’ ten voordele van Foundation Jana De Koker Claudia Van den Houte

27 maart 2019

Ninove Rotary Ninove-Dendervallei organiseert zaterdag voor de vijfde keer een 'Lovely Red evenement'.

De Lovely Red staat deze keer in het teken van de ‘5de Symphony’. De dresscode voor de avond is rood, wit en/of zwart. Naar goede gewoonte gaat ook dit jaar de opbrengst naar een goed doel: vzw Foundation Jana De Koker. Deze organisatie zet zich in voor jonge patiëntjes in verschillende kinderziekenhuizen uit de brede regio. Ze heeft als doel om voor alle kinderen in deze ziekenhuizen, zowel voor korte opnames als bij langdurige en chronische ziektes, het verblijf aangenamer te maken en een betere levenssfeer te creëren.

Na een receptie en een viergangenmenu wordt het goede doel van deze editie voorgesteld en de tombolaprijzen uitgereikt. Wie daarna nog wil, kan onder swingende muziek nog even de benen losgooien of een gezellige babbel doen. De all-in prijs is 95 euro per persoon. Het is ook mogelijk om via sponsoring een mooie tafel te reserveren. Het Lovely Red evenement vindt op zaterdag 30 maart om 19.30 uur plaats in het Krekelhof, Drie Egyptenbaan 11 in Gooik. Meer info via 0475/49.73.13 of lovelyred.ninove@gmail.com.