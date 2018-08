Roofvogels op speelplein Wenteka Claudia Van den Houte

06 augustus 2018

De Gezinsbond van Denderwindeke organiseert op woensdag 8 augustus een educatieve roofvogeldemonstratie. Plaats van afspraak is het terrein van speelplein Wenteka, achter het Trefpunt Winnik in de Bokkendries in Denderwindeke. Groot en klein is er woensdag welkom om 19 uur. Valkerij Flying Dreams leidt er alles in goede banen. De toegang is gratis.