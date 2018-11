Roofingwerken zorgen voor korte brand bij woningen in aanbouw Koen Baten

26 november 2018

In de Kloostermolenstraat in Ninove is een korte brand ontstaan in enkele nieuwbouwwoningen die daar gezet worden. Twee bouwvakkers waren bezig met roofing aan het branden toen de vlammen plots oversloegen op het houten gebinte van het dak. Er ontstond rook en vlammen en de brandweer werd verwittigd. Bij aankomst was het vuur al grotendeels onder controle en bleef de schade beperkt. Enkele dakpannen moesten wel verwijderd worden om zeker te zijn dat het vuur onder controle was. Bij de brand raakte niemand gewond.