Ronde van Schoonderhage viert tienjarig jubileum 08 mei 2018

De vzw Schoonderhage en Ninove Cycling Team organiseren nu donderdag op Hemelvaartsdag de tiende editie van de Ronde van Schoonderhage. De opbrengst gaat opnieuw naar vzw Schoonderhage, die opvang, begeleiding en huisvesting biedt aan volwassenen met een mentale beperking. "De Ronde van Schoonderhage is tien jaar geleden gestart als een tocht langs en naar de verschillende homes van Schoonderhage en is intussen uitgegroeid tot een groot sportief evenement voor fietsers en wandelaars", vertelt Danny Van den Hel van Ninove Cycling Team. "Vorig jaar hadden we ongeveer 1.500 deelnemers. Dit jaar mikken we op een gelijkaardige opkomst. Er zijn twee tochten voor wielertoeristen: een van 55 km en een van 85 km. De langste tocht is een uitdagend parcours met pittige beklimmingen, onder meer in de buurt van de Vlaamse Ardennen. Verder zijn er twee mountainbiketochten van 30 km en van 50 km, een familiefietstocht van 25 km en twee familiewandeltochten van 6 km en 10 km in de omgeving van Pollare." Er is telkens een vrije start van 7.30 tot 10.30 uur. Voor de familietochten kan er tot 15 uur worden gestart. Start- en aankomstplaats is café Zwarte Flesch, Schuitstraat 16. Daar is er een groot tuinterras waar er tot in de late namiddag kan worden gegeten en gedronken. Voor deze tiende editie is er vanaf de middag ook muzikale animatie. (CVHN)