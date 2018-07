Rode Kruis reikt brevetten uit aan 22 cursisten 13 juli 2018

Het Rode Kruis Ninove heeft onlangs de brevetten 'Eerste Hulp' en 'Helper' uitgereikt. 22 cursisten slaagden voor de cursus 'Eerste Hulp'. 7 van hen volgden ook met succes de vervolgcursus 'Helper'. In september start een nieuwe combinatieopleiding (Eerste Hulp en Helper). Die duurt 12 weken en wordt afgerond met een praktische proef. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.rodekruis.be/afdeling/ninove of via pascalroobaert@hotmail.com. De opleiding is gratis en vindt plaats in de lokalen van de plaatselijke afdeling in Ninove op het Paul De Montplein 10, naast de brandweerkazerne.





