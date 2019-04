Rockband Cover-Up te gast in café Den Belleman Claudia Van den Houte

16 april 2019

21u53 0 Ninove De rockband ‘Cover-Up’ is op zondag 21 april te gast in café Den Belleman in Ninove voor een optreden.

Cover-Up is een rockband die gitaarrock brengt uit het nu én het verre verleden. De groep is momenteel bezig aan een tournee ‘Cover-Up on the road’. Het optreden in Ninove vindt plaats op paaszondag 21 april vanaf 16 uur in café Den Belleman langs de Denderkaai. De toegang is gratis.