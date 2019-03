Ridders in de Wortelorde versterkt voor volgende kindercarnaval Claudia Van den Houte

05 maart 2019

18u37 0 Ninove De Ridders in de Wortelorde zijn een nieuwe ridder rijker in de aanloop naar kindercarnaval van komende zaterdag.

Stijn Vander Elst werd tot nieuwe Ridder in de Wortelorde geslagen. Zo zijn de Ridders versterkt voor de nakende kindercarnavalstoet. “We zullen dit jaar de groepen in de Langemuntstraat laten opstellen”, aldus Grote Wortel Bruno Luysterman. “De pompier van de Karnavalraad zal tegenover café De Nieuwe Klok opgesteld staan. De tent op het Oudstrijdersplein wordt een afgebakende zone waar alleen kinderen die zelfstandig, los van hun ouders, in de stoet mogen meelopen, worden verzameld.”

De ouders kunnen hun kind toevertrouwen aan de begeleiders van hun groep en mogen enkele meters achter de verklede kinderen aansluiten bij de stoet. Inschrijven kan tussen 12 uur en 13.30 uur in cc De Plomblom. De kinderstoet vertrekt om 13.30 uur naar de sporthal, waar er een kindershow is en er een kinderprins- en prinses wordt verkozen.