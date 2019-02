Revue Blanche brengt ‘Shelter’-concert in kerk van Lieferinge Claudia Van den Houte

22 februari 2019

09u31 0 Ninove Revue Blanche brengt op donderdag 28 februari het concert ‘Shelter’ in de O.L.V.-kerk van Lieferinge.

Revue Blanche is een vocaal/instrumentaal kamermuziekensemble met een ongebruikelijke maar bijzonder kleurrijke bezetting: sopraan, fluit, altviool en harp. Het brengt muziek uit de oorlog.

WO I bracht een groot aantal geëngageerde muzikale composities voort. Opzwepende marsen leidden soldaten naar het slagveld. Klaroengeschal gaf het signaal tot de aanval. Achter de frontlijn was muziek ook therapie, die zorgde voor troost en verstrooiing en hielp om de verschrikkingen op een afstand te houden.

‘Shelter’, letterlijk ‘bunker’, heeft ook een warmere betekenis ‘bescherming’ of ‘toevluchtsoord’. Terwijl sommige componisten hun activiteiten staakten, bleken anderen net zeer productief te zijn en hun muziek te gebruiken als uitlaatklep voor de vele tegenstrijdige emoties. Zeker is dat een groot aantal van hen blijvend beïnvloed werd door de rauwheid en gruwel van deze oorlog.

Deze persoonlijke getuigenissen, vol emotionele diepgang, wil Revue Blanche terug bij het publiek van vandaag brengen met prachtige muziek van onder meer Debussy, Ravel, de Falla en Granados.

In de overgangen tussen de muziek leest schrijver Stefan Hertmans voor uit zijn bekroonde boek ‘Oorlog en Terpentijn’. Na het concert kan er nog iets worden gedronken in buurthuis De Kassei.

Het concert vindt op donderdag 28 februari om 20 uur plaats in de O.L.V.-kerk van Lieferinge. Tickets kosten 14 euro (vriendenprijs: € 11,20, reductie: € 13,00 en -26 jaar: € 7,00) en zijn te verkrijgen via www.ccdeplomblom.org, of eventueel via bestuur@dekassei.be of aan de ingang van de kerk.