Restaurant ‘t Sleutelgat vraagt zelf om niet meer in Gault&Millau te verschijnen Claudia Van den Houte

05 november 2018

21u39 0 Ninove In de nieuwe Gault&Millau-gids 2019 zijn er heel wat nieuwe restaurants opgenomen, maar er zijn ook restaurants verdwenen. Opmerkelijk is dat restaurant ‘t Sleutelgat in Lieferinge zelf had gevraagd om niet meer in de gids te verschijnen.

Restaurant ’t Sleutelgat in Lieferinge werd na 22 jaar voor het eerst vermeld in de Gault&Millau-gids van 2015, onmiddellijk met een score van 14 op 20. Vorig jaar behaalde het restaurant een score van 12. Dit jaar staat het niet meer in de gids, op vraag het van restaurant zelf. “De geloofwaardigheid is er niet meer bij Gault&Millau”, vindt chef-kok Didier Van Holder. “Bij hun eerste bezoek kregen we nog een score van 14, maar we zagen die score daarna jaar na jaar zakken, terwijl we steeds meer en meer volk over de vloer krijgen. Ik treed er niet over in detail, maar ik geloof niet meer in de politiek van Gault & Millau. Het gaat er niet 100 procent fair aan toe.”

Ook Marc Declerck van Gault&Millau wenst niet in detail te treden. “Maar er speelt geen politiek bij ons, er zijn geen dubbele agenda’s. Hij wou niet in de gids staan, maar het is de redactie die beslist. We hebben dat aan de redactie voorgelegd en hij staat er niet in. Het is een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. We hebben lang gepraat met het restaurant en alles is uitgepraat. Er zijn ‘no hard feelings’”, beweert Declerck.

Ook restaurant De Tafel van 2 in Outer staat niet meer in de nieuwe gids. Vorig jaar kreeg het een score van 12 op 20.