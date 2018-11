Restaurant Den Nieuwen Hommel is voortaan ook tapas- en wijnbar Claudia Van den Houte

29 november 2018

22u26 0 Ninove Restaurant Den Nieuwen Hommel aan het Kerkplein komt met iets nieuws op de proppen in Ninove: de zaak blijft een restaurant, maar is daarnaast voortaan ook een tapas- en wijnbar.

“De tapasbar is bedoeld voor mensen die een kleine honger hebben”, vertelt Anneken Raemdonck, uitbaatster van het restaurant. “We hadden gemerkt dat er hier vraag naar was bij onze klanten. Mensen kunnen voortaan in alle gezelligheid genieten van hapjes en van Franse en wereldwijnen. Alle tapas zijn zelfgemaakt, met seizoensgebonden producten. We bieden onder meer vegetarische hapjes, Spaanse hapjes, en wereldkeukenhapjes aan.”

Er staat sinds kort ook een piano in het restaurant. “Klanten die muzikaal zijn aangelegd, kunnen er iets op spelen. Ook plannen we om al eens zelf muzikanten uit te nodigen in onze zaak.”

Restaurant en tapasbar Den Nieuwen Hommel blijft tijdens de werken in het stadscentrum bereikbaar via de Abdijstraat. De keuken is open van 12 uur tot 14 uur en vanaf 18 uur, elke dag behalve op de sluitingsdagen woensdag en donderdag. Meer info op www.dennieuwenhommel.be.