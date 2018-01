Remitrans schenkt Teledienst cheque van 5.300 euro 02u36 0 Foto repro Claudia Van den Houte

De directie van transportfirma Remitrans heeft een cheque van 5.300 euro geschonken aan Teledienst Ninove. De transportfirma in de industriezone van Ninove organiseerde een bedrijfsfeest voor haar 50-jarig bestaan voor klanten en personeel. Er werd gevraagd geen geschenken mee te brengen maar vrijblijvend een gift te doen voor een goed doel. Nu werd het ingezamelde bedrag bekendgemaakt en ook het doel waarnaar het geld gaat, namelijkTeledienst Ninove. De vzw helpt minderbedeelden via het sociaal restaurant/praatcafé waar goedkope maaltijden geserveerd worden en sinds 2009 ook via de sociale kruidenier. Bij de sociale kruidenier kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben terecht om inkopen te doen aan een voordeliger tarief.





(CVHN)