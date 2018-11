Relaxen met yoga of snoezelruimte tijdens Rode Neuzen Week in Sint-Aloysiuscollege Claudia Van den Houte

20 november 2018

19u30 1 Ninove De leerlingen Humane Wetenschappen van het Sint-Aloysiuscollege Ninove houden een Rode Neuzen Week op school met verschillende acties.

Deze week kunnen de leerlingen tijdens de middagpauze een pannenkoek kopen, een plaatje aanvragen, yoga doen of ontspannen in de snoezelruimte. “We hebben de leerlingen warm gemaakt voor een Rode Neuzen Week omdat we als school merken dat de vraag van jongeren naar psychologische begeleiding toeneemt”, vertelt Laura Wijns, de organiserende leerkracht. “De leerlingen hebben gebrainstormd over mogelijke acties. Zo verkopen ze pannenkoeken met verschillende toppings. Aan elke pannenkoek die ze verkopen hangt een warme boodschap. Een lokaal werd gezellig ingericht als snoezelruimte, met muziek, lichtjes, kaarsjes en haardvuur dat op de muur wordt geprojecteerd.”

De leerlingen Humane Wetenschappen geven zelf ook yogasessies. Niet alleen andere leerlingen, maar ook leerkrachten doen daaraan mee. “Met de examens die eraan komen, is het belangrijk om even tot rust te komen”, vertelt Kyana (16), leerlinge Humane Wetenschappen. “Zo zijn we op het idee gekomen om yogasessies te organiseren. Yoga is een goede manier om het hoofd leeg te maken.”

Vrijdag is het de bedoeling dat zowel leerlingen als leerkrachten in het rood gekleed en met rode neus naar school komen. Vrijdagmiddag kunnen de leerlingen aan een photobooth een gekke foto laten nemen met hun vrienden en rode neus.