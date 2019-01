Rechtbank buigt zich over asbestvervuiling speeltuin Nele Dooms

15 januari 2019

13u48 0 Ninove De Dendermondse correctionele rechtbank boog zich dinsdag over de asbestvervuiling van de speeltuin in het stadspark van Ninove. Grondleverancier Rebuco en zaakvoerder Marc A. worden door het parket als schuldige aangeduid. Zelf ontkent de firma uit Geraardsbergen in alle toonaarden en wijst ze met beschuldigende vinger naar het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Ninove.

De vervuiling van de speeltuin in het Ninoofse stadspark dateert ondertussen al van 2011. De speeltuin werd volledig nieuw aangelegd, maar vlak voor de geplande opening ervan in 2012 klaagde toenmalig schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winckel aan dat de toplaag van de speeltuin vervuild was met asbest. De speeltuin moest daarop eerst volledig gesaneerd worden en opnieuw aangelegd, zodat de opening met jaren vertraagd werd.

“Aanvankelijk ging men ervan uit dat het om een historische vervuiling ging en het asbest afkomstig was van een luciferfabriek die vroeger op de plaats van het stadspark gevestigd was”, pleitte de advocaat van het Ninoofse stadsbestuur en Autonoom Gemeentebedrijf, die zich burgerlijke partij stellen, dinsdag voor de rechter. “Maar toen anderhalf jaar later bleek dat ook op drie andere plaatsen waar grondwerken hadden plaatsgevonden, namelijk de Meeuwenlaan in Outer, de begraafplaats in Denderwindeke en de Centrumlaan in Ninove, asbestvervuiling werd vastgesteld, werd die denkpiste verlaten. De grond was immers op al deze plaatsen telkens afkomstig geweest van dezelfde firma uit Geraardsbergen die ook de grond voor de speeltuin geleverd had. Daarop diende Ninove een strafklacht in tegen het bedrijf.”

Het parket van Dendermonde onderzocht de zaak en dagvaardde uiteindelijk de firma Rebuco en zaakvoerder Marc A. De openbaar aanklager volgde de stelling van de burgerlijke partij dat het grondbedrijf de schuldige is van de asbestvervuiling en vorderde effectieve boetes van 2.000 en 1.000 euro. Stadsbestuur en AGB vroegen de rechter om een fikse schadevergoeding van enkele 100.000 euro’s toe te kennen. “Alleen al de sanering van de speeltuin was een gigantische kost en dan hebben we het nog niet over de andere locaties én de bijkomende personeelskosten en imagoschade die de stad leed”, klonk het.

Maar de beklaagden zelf blijven in alle toonaarden ontkennen dat ze ook maar iets met de asbestvervuiling te maken hebben. “Rebuco is slachtoffer van een politiek spel in Ninove”, pleitte diens advocate. “Ze hebben daar eerst geprobeerd om die vervuiling in de doofpot te steken. Toen dat niet lukte, hebben ze in mijn cliënt een makkelijk slachtoffer gevonden om hem de zwarte piet door te schuiven. Feit is dat deze firma jaarlijks immense kosten doet om zijn gronden te laten inspecteren en over de nodige attesten beschikt dat die voldoen aan alle normen. Het AGB heeft overigens voor locaties ook zelf grond aangevoerd. Wie zegt dat de asbestvervuiling daar niet in zat. Er werd minstens niet zorgvuldig mee omgesprongen. Bovendien werd van hetzelfde lot grond van Rebuco ook op nog drie andere plaatsen gebruikt en was daar geen asbestvervuiling te vinden. Dan zat er in de andere grond van hen ook geen asbest. We vragen dan ook vrijspraak over de hele lijn.”

De rechter velt vonnis op 19 februari.