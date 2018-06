Receptie met nieuw bestuur Wilgendries 23 juni 2018

02u57 0

Het woonzorgcentrum Wilgendries is overgenomen door Fievez&Beyens. Er is een nieuwe directie: Kelly Verstockt is de nieuwe directrice in Aspelare - dat 105 bedden telt - en Maarten Drieghe is de nieuwe directeur van de vestiging in Voorde, met 68 bedden. De nieuwe directie vindt onder meer het thuisgevoel en kwaliteitsvolle maaltijden belangrijk en zal daarom deels met streekgebonden producten werken. De bewoners in Voorde konden naar aanleiding van de voorstelling van het nieuwe bestuur gisteren in Voorde al genieten van een hapje en een drankje tijdens een receptie. Vandaag, zaterdag, is er ook in Aspelare een receptie gepland. (CVHN)