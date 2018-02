Raf Waltniel - zoon van Louis - op Forza Ninove-lijst 27 februari 2018

02u46 0 Ninove Meerbekenaar Raf Waltniel gaat tijdens de verkiezingen van 14 oktober op de lijst staan van Forza Ninove.

Raf is de zoon van Louis Waltniel, die tussen 1985 en 1992 Vlaams minister was voor PVV en van 1994 tot 2000 burgemeester van Ninove was voor zijn eigen liberale lijst Banier. Zoon Raf is ook nog gemeenteraadslid geweest voor Banier, maar vervoegt nu dus Forza Ninove. "Als liberaal is het spijtig om te moeten vaststellen dat de Ninoofse Vld de voorbije legislatuur een linkse koers heeft gevaren en haar principes heeft verloochend om toch maar mee te kunnen besturen in een linkse coalitie", verklaart Waltniel zijn opmerkelijke keuze voor Forza. "Ik besef dat ik met mijn kandidatuur mijn nek uitsteek, en zowel lof als kritiek zal oogsten, maar ik vind dat ik geen kritiek kan hebben op het beleid, en tegelijkertijd langs de kant zou blijven staan. Ik ben ervan overtuigd dat het tijd is voor een nieuwe wind in onze stad. Forza Ninove is een partij die zegt waar het op staat en duidelijk uitkomt voor haar ideeën. Het is trouwens nooit goed dat dezelfde partijen te lang aan de macht blijven", aldus Waltniel. Lijsttrekker Guy D'haeseler laat alvast weten blij te zijn met de kandidatuur van Raf Waltniel en stelt dat 22 van de 33 kandidaten nieuw zullen zijn op de Forza-lijst, waaraan hij momenteel de laatste hand legt. (CVHN)