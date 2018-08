Radio Savooi gaat vlot van start Claudia Van den Houte

31 augustus 2018

22u30 1 Ninove De organisatoren van de Savooifeesten hebben vrijdagavond het startschot gegeven van 'radio Savooi'. Ze zullen 24 uur doorlopend radio maken. Heel wat mensen kwamen al een kijkje nemen in pop-up KAAi.

Er wordt nog tot zaterdag 18 uur de klok rond uitgezonden op 97.7 FM vanuit de pop-up ‘KAAi’, de vroegere kringwinkel ’t Vierkant langs de Oude Kaai, die open is voor publiek. Vrijdagavond werd het startschot gegeven tijdens de openingsshow 'Savooi à gogo', met optredens en interviews met bekende Ninovieters. Zo werden er op voorhand opgenomen interviews met Wesley Sonck en Kevin Van der Perren uitgezonden. "Catherine De Bolle komt ook nog langs", zegt Karolien Waegeman van de Savooifeesten. "We zien heel wat nieuwe gezichten. We merken dat het leeft." De organisatoren wisselen elkaar af bij het radio maken. "Niemand zal 24 uur doorlopend bezig zijn. Er zijn ook momenten waarop we wat kunnen slapen. Er staan nog spannende dingen op het programma, zoals het politiek debat zaterdagochtend."

Meer informatie en het volledige uitzendschema is te vinden op www.facebook.com/savooifeesten.