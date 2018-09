Radio MIG start in Ninove met live-uitzending op jaarmarkt Claudia Van den Houte

02 september 2018

16u10 2 Ninove Radio MIG heeft afgelopen zaterdag live uitgezonden van op de jaarmarkt in Ninove, waar de radio voortaan ook te beluisteren is via 106.2 FM.

"We zijn voortaan een streekradio in plaats van een lokale radio", zegt Jonas Vierendeels van radio MIG. De radio was al actief in Geraardsbergen, maar is voortaan ook te beluisteren in Ninove en Zottegem. "Er komen nieuwe programma's die gericht zullen zijn op heel de streek. Zo zal er elke maandag een actualiteitsprogramma zijn waarin we aan de slag gaan met het streeknieuws. Er zullen trouwens elk uur nieuwtjes uit de streek te horen zijn op MIG. Ook komen er regelmatig live-uitzendingen." De officiële start gebeurde zaterdag op de jaarmarkt in Ninove. "We zullen regelmatig naar buiten komen met onze mobiele studio om uit te zenden van op leuke activiteiten zoals deze jaarmarkt. Op die manier willen we zoveel mogelijk tussen de mensen staan. "

Radio MIG is in Ninove te beluisteren via 106.2 FM of via radiomig.be.